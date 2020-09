Quem é Stormfront? Conheça a nova heroína da 2ª temporada de The Boys

A 2ª temporada de The Boys chegou no Amazon Prime Video e, com ela, tivemos a chegada também de uma nova integrante do grupo de Supes, Os Sete.

Logo no primeiro episódio, fomos apresentados a nova heroína Stormfront, interpretada pela atriz Aya Cash, que entrou na vaga deixada pela morte do Translúcido na 1ª temporada da série.

(Amazon Studios/Reprodução)Fonte: TV Guide

Foram necessários poucos momentos da nova personagem em tela para percebermos que ela promete ameaçar a liderança de Homelander.

Mas afinal, quem é Stormfront, a nova heroína da 2ª temporada de The Boys?

A diferença nas HQs de The Boys

A série The Boys é uma adaptação das HQs criadas por Garth Ennis e Darick Robertson. Nos quadrinhos, Stormfront foi apresentado — isso mesmo, apresentado — na 7ª edição. Ele é um homem, de origem desconhecida, mas que tem ligações com a Alemanha Nazista.

Na série, como pudemos ver, a personagem é uma mulher e deverá ter conexão com grupos supremacistas raciais. A troca de gênero foi feita para que Homelander sentisse mais insegurança com a presença de uma mulher com personalidade forte ao seu lado.

(Dynamite Entertainment/Reprodução)Fonte: Movie Comics Who’s Who

Os superpoderes da Stormfront

Os poderes da Stormfront estão ligados ao controle do clima e fenômenos naturais, como tempestades, raios e trovões. Ela também usa o controle dos ventos para poder voar.

Devido aos seus poderes, ela pode ser comparada com Thor da Marvel e Shazam da DC.

Popularidade nas redes sociais

A personagem é altamente popular nas redes sociais na série e tentará usar isso a seu favor para tomar a liderança dos Sete.

Como vimos desde a divulgação da 2ª temporada, ela se apresenta para Homelander e para Queen Maeve enquanto faz uma live no Instagram para seus seguidores. E isso acaba deixando o líder dos Sete extremamente incomodado.

What the fuck? The newest member of The Seven just posted this. Any clue what’s going on, mates? pic.twitter.com/SppWuhNgiZ — The Boys (@TheBoysTV) June 26, 2020

E aí, o que você está achando da nova personagem? Será que ela conseguirá seu objetivo de tirar Homelander da liderança?