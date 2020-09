Quem é Victória Villarim? Web aponta bailarina como participante de A Fazenda 12 · .

Ex-noiva de Eduardo Costa, Victória Villarim foi apontada como a bailarina que pode estar confinada em A Fazenda 12 após o perfil do reality postar novas dicas no TikTok. A modelo viralizou na web após o sertanejo publicar um vídeo contando que deu de presente para ela uma BMW branca, em 2017. O ex-casal acabou virando meme na época.

As dicas dadas por Marcos Mion foram que a nova peoa se tratava de uma bailarina e modelo, já tinha namorado um cantor sertanejo e que o nome e sobrenome começam com a mesma letra. Além de ser ex de Eduardo Costa, Victória Villarim se descreve em seu Instagram como dançarina de balé, modelo e influenciadora digital.

O nome de Victória não havia aparecido em nenhuma das listas de especulações que surgiram até então, o que pode confirmar a afirmação de Rodrigo Carelli sobre ter pelo menos cinco nomes inéditos na lista dos peões oficiais. Outra participante especulada pelas dicas do TikTok é Jojo Todynho. O perfil irá anunciar três pessoas ainda nesta segunda (7).

Confira o vídeo de dicas abaixo:

A dançarina terminou o romance de cerca de um ano com o cantor pouco tempo depois que o vídeo em que aparece com o carro avaliado em R$ 600 mil foi publicado pelo sertanejo, fazendo com que ele virasse piada nas redes sociais. Costa, então, explicou que a publicação era apenas uma brincadeira e que o carro não pertencia a ele.

Relembre o vídeo e os memes gerados na época:

Dois anos após o término, Eduardo confessou que realmente havia presenteado Victória com um carro –no valor de quase R$ 400 mil– e que isso aconteceu quando ela não era mais sua noiva. Além disso, ele afirmou também que pagava um “salário” e bancava o aluguel dela porque, como moraram juntos, isso seria o certo a ser feito.

No começo deste ano, Victória anunciou nas redes sociais que estava namorando o CEO Paulo Rapuano, que participou da segunda temporada do De Férias com o Ex Brasil. O rapaz entrou no programa como ex-namorado de Raissa Castro na mesma edição em que participaram Gabi Prado, Scarlat Cióla e Stephanie Viegas.

