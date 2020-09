Quem Jakelyne deve indicar para a primeira roça? · .

A primeira roça de A Fazenda 12 será formada nesta terça-feira (15), e a fazendeira da semana, Jakelyne Oliveira, terá como missão indicar um de seus colegas de confinamento para a berlinda. A única que não pode ser votada é Victória Villarim, que ganhou imunidade durante uma atividade na semana passada. Quem deve ser o alvo da ex-Miss Brasil? Vote na enquete do . no final deste texto.

Em conversa com Lucas Maciel e Stéfani Bays na segunda-feira (13), Jakelyne disse que ainda não tem problema com ninguém na casa e que o único critério que ela seguirá nessa primeira votação é não indicar uma mulher.

“Como não tenho atrito com ninguém, eu optei por não votar em mulher porque eu não quero trazer essa rivalidade que já existe no mundo aqui para dentro”, assegurou Jake, apontada como sósia de Bruna Marquezine.

Simpática e com bom relacionamento com todos os participantes da casa, a Miss Brasil 2013 ficou bastante incomodada durante a semana com o excesso de punições, causadas principalmente por Lucas Strabko, o Cartolouco, e JP Gadêlha. Os dois, além de Biel e Rodrigo Moraes, estavam na baia e não tiveram direito a algumas mordomias, como acesso à piscina e ao ofurô.

Desatenta com algumas das regras, a dupla foi responsável pela maioria das punições. Por conta disso, a casa está sem café, sem ovo, sem carne e também já enfrentou um período sem gás. Esse pode ser um critério adotado pela fazendeira em sua escolha de voto.

A definição dos peões na roça acontece nesta terça (14); no dia seguinte, um deles recebe a chance de se livrar da berlinda na prova do fazendeiro; a eliminação será na quinta-feira (16).

Quem será a vítima de Jakelyne Oliveira na primeira roça de A Fazenda 12? Apesar de a fazendeira ter dito que não vai votar em mulheres, todos ainda podem estar na mira. Escolha na enquete o seu favorito:

