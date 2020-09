Quem quer dinheiro? Silvio Santos aproveita Libertadores e lança jogo de R$ 50 mil · .

Com experiência em sorteios e vendas de títulos de capitalização, Silvio Santos não deixou passar a oportunidade da estreia das transmissões da Libertadores no SBT e lançou um jogo virtual no site da emissora. Nesta quarta (16), a empresa colocou no ar um “palpitômetro” que oferece R$ 50 mil de prêmio ao ganhador. A participação é gratuita.

Para concorrer, o internauta precisa fazer um cadastro simples, com nome completo, CPF, e-mail e telefone, além de marcar uma opção dizendo se aceita “receber informações e promoções do SBT, das demais empresas do Grupo Silvio Santos e de seus parceiros comerciais”.

Na parte dos palpites, é preciso responder perguntas sobre o jogo entre Bolívar x Palmeiras, que o SBT transmite na TV aberta e no site nesta quarta (16). São cinco perguntas: “Qual vai ser o resultado? Quem vai marcar o primeiro gol da partida? Quantos escanteios serão cobrados? Quem vai marcar o último gol da partida? Quantos pênaltis serão marcados na partida?”.

Pelo regulamento, só são válidos os palpites de maiores de 18 anos e pessoas que moram no Brasil. É possível fazer a “aposta” até meia hora antes de a bola rolar. Como o jogo do Palmeiras acontece às 21h30, o concurso será encerrado às 21h.

Jogo de palpites disponível no site do SBT vai pagar R$ 50 mil (Foto: Reprodução/site oficial SBT)

“Será contemplado com a premiação no valor de R$ 50 mil o participante que acertar todas as perguntas. Caso nenhum participante tenha acertado o total das perguntas, será considerado ganhador o participante que acertou a maior quantidade”, informa o site. Em caso de empate, será premiado quem registrou o palpite primeiro. O jogo aparecia em destaque para quem acessava a página durante a quarta.

Parceira da Conmebol e liberada para usar comercialmente o nome Libertadores, a emissora de Silvio Santos deve fazer outras ações como essa nas próximas semanas.

A noite de hoje (16) marca a estreia da competição sul-americana de clubes no SBT, que assinou um contrato com a Conmebol para ser a dona dos direitos de transmissão da Libertadores até 2022 na TV aberta. O negócio foi fechado após a Globo rescindir o contrato que tinha com a entidade.

© 2020 . | Proibida a reprodução