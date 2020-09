Quem Silvio Santos pode contratar para o SBT? · .

O SBT está à procura de profissionais para montar a sua equipe esportiva, que será responsável pelas transmissões da Copa Libertadores da América a partir de quarta-feira (16). O primeiro nome fechado foi o de Téo José, narrador que estava no Fox Sports e que acumula passagens por Band e RedeTV!. Mas serão necessárias outras contratações para dar conta de dois jogos por rodada e dos conteúdos sobre a competição.

Nomes no mercado não faltam. Além de profissionais que atualmente estão empregados em outros canais, existem opções diferentes, “fora da casinha”, ou de pessoas que foram dispensadas por outras emissoras recentemente.

O SBT indica que dará preferência para figuras mais conhecidas do público de TV aberta. Ou seja, jornalistas que já trabalharam em outras emissoras, como Band, Record, Globo e RedeTV!, ou então ex-jogadores e técnicos com história no futebol.

Segundo o UOL Esporte, nomes como Mauro Naves, ex-Globo e atualmente no canal esportivo da Disney, e André Henning e Mauro Beting, da Turner, já foram consultados e podem assinar contrato com o SBT.

fez uma lista de cinco profissionais que seriam boas opções de contratação para Silvio Santos. Veja abaixo:

Ex-jogador de futebol e campeão do mundo na seleção, Cafu está com 50 anos atualmente

Cafu

Recordista de jogos pela Seleção Brasileira e capitão do pentacampeonato em 2002, Cafu jogou pelo São Paulo, Palmeiras e Juventude no Brasil, além de ter feito sucesso no futebol italiano. Atualmente com 50 anos, o ex-lateral direito mora em São Paulo, conta com respeito das pessoas ligadas ao futebol e tem uma boa oratória. Ter o jogador na equipe de comentaristas só agrega ao SBT.

Locutor conhecido no rádio esportivo de São Paulo, Eder Luiz já narrou jogos na Record

Eder Luiz

Com passagens por RedeTV!, Band e Record nos anos 2000, Eder Luiz é uma das principais vozes do rádio esportivo em São Paulo. Trabalha atualmente na Transamérica FM e mantém um estilo popular e bem-humorado nas transmissões. Reconhecido pela emoção, o locutor já transmitiu competições como Campeonato Brasileiro e Champions League na TV.

Fora da TV desde 2019, quando saiu da Globo, Ivan Moré produz conteúdos para redes sociais

Ivan Moré

Fora da Globo desde maio de 2019, quando foi trocado por Felipe Andreoli na apresentação do Globo Esporte SP, Ivan Moré passou a investir em conteúdos para as redes sociais. Chegou a ser sondado por Record e Band, mas os negócios não evoluíram. Com bom relacionamento entre jogadores, o apresentador de 43 anos pode ser uma boa opção para comandar os programas de futebol, além de intervalos e coberturas jornalísticas do SBT.

Aos 71 anos, o técnico Luiz Felipe Scolari seria um bom comentarista de futebol na televisão

Luiz Felipe Scolari, o Felipão

Técnico pentacampeão pela Seleção Brasileira, com passagens vitoriosas por clubes como Grêmio e Palmeiras (ambos na disputa pela Libertadores 2020), Felipão está sem comandar uma equipe desde 2019, quando deixou o Alviverde. Aos 71 anos, o treinador está no mercado do futebol, mas enquanto esse retorno não acontece, ele seria um excelente nome para comentarista, seguindo os passos de Muricy Ramalho, seu colega de profissão, que atualmente trabalha no Grupo Globo.

Ex-jogadora e eterna rainha das embaixadinhas, Milene Domingues já atua como comentarista



Milene Domingues

Ex-funcionária da RedeTV!, embaixadora do futebol feminino do Corinthians, eterna rainha das embaixadinhas e atualmente comentarista da Tropical FM, Milene Domingues é um dos nomes femininos que o SBT deveria observar. Com experiência e conhecida do público de TV, a ex-jogadora, atualmente com 41 anos, tem bagagem e carisma tanto para as transmissões quanto para programas esportivos.

