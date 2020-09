Rachel Sheherazade é dispensada do SBT após perder prestígio de Silvio Santos · .

Rachel Sheherazade foi dispensada do SBT. A âncora do SBT Brasil, principal jornal da emissora, perdeu o prestígio de Silvio Santos nos últimos anos e foi comunicada oficialmente sobre o fim da relação trabalhista na última segunda-feira (7). Ela segue no canal até 31 de outubro, quando o atual contrato será concluído.

A informação foi divulgada pelo colunista Flávio Ricco, do R7, e confirmada pelo . com fontes na emissora. Procurado pela reportagem, o SBT disse que “por questões contratuais, não poderá se manifestar”.

Rachel foi contratada em 2011, após conquistar destaque com suas opiniões na TV Tambaú, afiliada do SBT na Paraíba. No entanto, a então “menina dos olhos” de Silvio perdeu notoriedade com o patrão e tornou-se uma figura dispensável para o canal.

Em reportagem publicada no mês passado, fontes do alto clero da emissora disseram que o “supersalário” de R$ 100 mil e a relação estremecida da jornalista com Silvio foram os motivos para o encerramento do contrato. Rachel perdeu o encanto pelo SBT após ser proibida de emitir opiniões no telejornal.

A apresentadora já iniciou a procura de um novo trabalho. Em 11 de agosto, ela visitou a rádio Jovem Pan e conversou com o presidente do grupo, Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, o Tutinha. Na reunião, Rachel se ofereceu para retornar à emissora, na qual trabalhou entre 2014 e 2015, quando foi uma das âncoras do Jornal da Manhã.

O . entrou em contato com Rachel Sheherazade, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.

