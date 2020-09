Rachel Sheherazade é surpreendida por Ary Fontoura e faz desabafo

Rachel Sheherazade encontrou um amigo e fã em meio aos inúmeros ataques de internautas pró-governo que tem sofrido nas redes sociais. No Twitter, a âncora do SBT Brasil repercutiu um comentário carinhoso feito pelo ator Ary Fontoura em uma de suas publicações no Instagram.

“Quando a gente recebe um elogio do Ary Fontoura o coração não aguenta! Fica toda boba, perde até o sono… É emoção demais para uma simples mortal!”, declarou a jornalista no último final de semana.

Antenado, Ary se lançou como um novo influenciador digital. Na web, ele tem feito vídeos engraçados, posts especiais aos fãs e comentários carinhosos para amigos famosos. Para Rachel, ele escreveu: “Linda”. “Obrigada, querido Ary! Amo você!”, respondeu a famosa.

A declaração de Sheherazade para Fontoura foi um momento mais descontraído, um “tempo” das críticas contra a situação do país. Recentemente, a contratada do SBT detonou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), após a ameaça do político contra um repórter do jornal O Globo.

“Vamos todos perguntar: Presidente Jair Bolsonaro por que sua esposa, Michelle, recebeu R$ 89 mil de Fabrício Queiroz?”, provocou. Foi uma referência ao questionamento feito pelo jornalista, que recebeu a resposta do presidente em tom ameaçador.

Ela completou: “Após ser questionado, o presidente ameaçou agredir fisicamente o repórter de O Globo. Tudo por causa da pergunta”. O desabafo rendeu mais de 3 mil interações no Twitter.

Confira:

Quando a gente recebe um elogio do Ary Fontoura o coração não aguenta! Fica toda boba, perde até o sono… é emoção demais para uma simples mortal! 😍❤️🙏🏻 pic.twitter.com/cvATzAiXUn — Rachel Sheherazade (@RachelSherazade) August 29, 2020