Rafa Brites aponta descaso daqueles que tem furado a quarentena

Rafa Brites está longe da televisão desde 2018, mas não tem deixado de trabalhar, já que apostou na profissão de “influenciadora de jornadas”. Se aproveitando desse verbo e de sua visibilidade nas redes sociais, a famosa criticou aqueles que furaram a quarentena e deixou uma importante mensagem.

A esposa de Felipe Andreoli relatou em seu Instagram que seus seguidores tem a procurado indignados com pessoas fazendo aglomerações em meio à pandemia do novo coronavírus: “Não se sintam idiotas [de continuar em casa]. É lógico que é revoltante, eu também me sinto assim. Às vezes eu penso: ‘Sou só eu?’. Abrir um pouquinho? Sim, a vida segue. A gente entendeu como conviver e como se prevenir”.

Depois de incentivar à quarentena, Rafa explicou como tem feito para socializar com os mais próximos, em tempos de isolamento social: “No começo era só eu, Felipe e o Rocco [filho], depois de uns 3 meses a gente abriu para minha irmã e para minha cunhada, e depois para o Rocco ver dois amigos. Eu voltei a trabalhar, eu fui fazer a unha”.

No entanto, a ex-repórter salientou que os cuidados estão sendo tomados e condenou fortemente aqueles que não fazem o mesmo: “Sempre com todos os protocolos, de máscara, com face shield, tudo certinho. Precisamos seguir a vida, mas aglomerar, ficar trocando copo, ficar juntando um monte de gente, que é o que não pode… É irresponsabilidade, egoísmo, descaso. Eu, por exemplo, tenho duas amigas que perderam os pais. Não é brincadeira. Acho que a gente consegue, sim, ser mais solidário”.

“Cada vez que você vê que morreu alguém ou pegou Covid-19 e você fez a sua parte, e mesmo assim não estamos livres de pegar, porque vamos ao mercado ou farmácia, até mesmo trabalhando, tendo que pegar transporte público… Quando você vê os números subindo, você dorme com a consciência tranquila. Eu não estou deixando escapar por causa da minha vontade de curtir a vida”, finalizou Rafa Brites, exalando tranquilidade com a decisão.

Confira: