Rafa Kalimann briga com Gabi Martins e amizade fica estremecida

A amizade entre Rafa Kalimann e Gabi Martins está estremecida. Segundo a coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, as ex-BBBs estão afastadas desde que a cantora visitou a casa da influencer em Goiânia.

De acordo com pessoas próximas, Rafa Kalimann não gostou do fato de que Martins, que foi diagnosticada com coronavírus quando chegou em Belo Horizonte, teve contato com seus pais.

Para a contratada da Globo, a atitude da amiga foi desrespeitosa, já que acabou colocando seus pais em risco pela exposição com o vírus.

Segundo a publicação, a loira foi procurada para falar sobre o assunto. “Da minha parte não existiu nada e a minha amizade com ela continua a mesma. Tenho um carinho enorme por ela”, afirmou Gabi.

“Assim que o diagnóstico foi confirmado pelo exame de sangue, imediatamente entrei em contato e conversei com ela para pedir desculpas, porque nunca seria minha intenção (expor Rafa e família ao coronavírus)“, completou.

Na sequência, a sertaneja garantiu que já conversou com a amiga de confinamento: “E eu acabei de falar com ela e pra mim e pra ela isso já está resolvido”.

Vale lembrar que Gabi Martins estava em Goiânia por causa de compromissos profissionais. Quando foi diagnosticada com a doença, a cantora ficou isolada em um hotel próprio para isso.