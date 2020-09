Rafa Kalimann faz acusação contra Gabi Martins e desmente ex-BBB

Parece que a amizade entre Rafa Kalimann e Gabi Martins está estremecida. Tudo começou após a vice-campeã do BBB 2020 ter ficado incomodada com o fato da cantora ter testado positivo para Covid-19 dias após visitá-la em sua casa e ainda ter contato com seus parentes.

Para Kalimann, a sertaneja foi desrespeitosa em não ter contado para a amiga assim que soube do resultado. A cantora disse que pediu desculpas para a amiga logo após o diagnóstico e negou que amizade tenha sido abalada.

Porém, no perfil de fofocas Rainha Matos, no Instagram, Rafa Kalimann contestou a versão da ex-parceira de confinamento. “A história não foi essa, mas ok”, disse a influenciadora. Uma amiga da contratada da Globo decidiu entrar na briga e dar mais detalhes do que realmente teria acontecido entre as duas.

“A Gabi só esqueceu de contar a história toda, né? Tipo a parte que ela apareceu do nada sem ser convidada e também como a Rafa ficou sabendo de terceiros que a Gabi estava com Covid. Ou seja, nem o cuidado de avisar a Rafa ela teve… Complicado contar as coisas assim”, comentou Nayara Marra.

Logo em seguida, a página ainda fez uma provocação no comentário da digital influencer: “Não adianta desmentir e não contar sua versão, Rafa”. Nenhuma das duas se pronunciaram novamente sobre o assunto.

Confira: