Rafa Kalimann surpreende ao revelar transtorno psicológico diagnosticado há um ano

Vice-campeã do BBB 2020, Rafa Kalimann usou as redes sociais para desabafar sobre o diagnóstico de síndrome do pânico que recebeu há cerca de um ano. Em um longo desabafo, a morena falou sobre a sua experiência com o transtorno.

“No começo eu confesso que tive muito medo de escancarar e por para fora, demonstrar fraqueza e fragilidade, achando que as pessoas não iriam me entender. A partir do momento que eu me abri para isso, para pedir ajuda e entendi a necessidade dela, principalmente por profissionais, a minha síndrome do pânico ficou para trás. Eu não desistir de lutar pela minha vida. Tive apoio e hoje eu sou apoio“, confidenciou ela.

Rafa informou ainda que vai dedicar o mês de setembro à veiculação de conteúdos relativos ao setembro amarelo, campanha de prevenção do suicídio.

“Hoje começa uma série muito especial entre nós, farei vídeos e lives com convidados abordando assuntos sobre saúde mental, os desafios e dificuldades que encontramos, como é possível superar o pânico, a depressão, a ansiedade, traumas e estresse“, garantiu Rafa Kalimann.

Nos comentários, a influencer foi muito felicitada pelos seguidores por sua iniciativa. “Não perco essas lives por nada“, declarou uma internauta. “Eu amo tanto! Estava pra baixo, mas esse vídeo melhorou meu fim de dia“, contou um rapaz.

Confira: