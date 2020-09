Rafael Zulu desabafa sobre pânico ao descobrir paternidade

Rafael Zulu atualmente está no ar na reprise de Fina Estampa, vivendo um gerente de uma loja de motos. Há 14 anos atrás, assim como seu personagem, estava numa fase boa de sua carreira, até que descobriu que iria ser pai pela primeira vez, um grande choque.

O ator foi entrevistado por Giselle Itié no Instagram, numa live que durou aproximadamente 1 hora e falou dos mais variados assuntos. No sétimo minuto do bate-papo, o galã descreveu em poucas palavras o que sentiu na ocasião: “Foi um susto, de fato”.

“Estava tudo indo muito bem na minha vida. Meu primeiro trabalho na TV. estava ganhando meu dinheirinho, tudo certo. De repente, trocando o figurino para a última cena do dia, a mãe da Luiza me ligou aos prantos”, explicou o pai de Luiza, de 13 anos, contando ainda que saiu de carro ao encontro da mãe de sua herdeira.

“Um choque. Nunca tinha imaginado ser pai naquela ocasião. Eu não cogitava. Sabia que poderia rolar, mas não naquele momento. Não foi nada legal, foi uma bomba, assustador. Eu tinha 23 anos. Hoje a gente troca ideia. Falamos sobre possíveis namoros, menstruação. Olha que legal! A quarentena ajudou muito a gente”, continuou Rafael Zulu, sendo sincero com os seus sentimentos na ocasião e contando da parceria com a adolescente.

A mulher que carregou sua filha no ventre não o namorava, mas Rafael Zulu fez questão de enaltecer a relação com ela, a quem acompanhou durante todo o processo da gestação: “Dei a sorte de ter encontrado uma mulher fod# na época, uma amorosa e dedicada mãe… A gente encontrou um canal de relação muito bonito, a gente priorizou a Luiza. A gente, de fato, se dá bem”.

Confira: