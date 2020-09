Rafaella Santos surpreende e participa do aniversário de 24 anos de Gabigol

O romance de Gabibol e Rafaella Santos, marcado por idas e vindas, parece ter sido reatado. Segundo a coluna de Leo Dias, do Metrópoles, a irmã de Neymar foi vista na festa de aniversário do jogador na noite deste domingo (30).

A influenciadora foi vista em um vídeo publicado no Instagram de Valdemir Santos, pai do craque. No registro, Rafaella aparece sentada, conversando com a amiga Raíssa Willmersdorf.

A jovem realmente estava presente na festa, prova disso é que ela chegou a posar com uma das organizadoras do evento, que aconteceu na casa do aniversariante no condomínio Jardim Acapulco, em Santos.

Apesar de ser muito ativa no Instagram, Rafaella Santos não compartilhou nenhum registro da festa na sua rede social. Por outro lado, Gabigol, que completou 24 anos, fez uma postagem no seu perfil.

“Obrigado por todas as mensagens.. Não tenho palavras para agradecer tanto carinho! Me sinto cada dia mais preparado para novos desafios.. Obrigado Senhor por mais um dia especial“, escreveu o craque do Flamengo.