A guerra dos streamings não para! A HBO Max deu o sinal verde para a produção de Our Flags Means Death, série de comédia produzida por Taika Waititi, diretor de Thor: Ragnarok (2017). Vencedor do Oscar de melhor roteiro adaptado por Jojo Rabbit (2019), o cineasta vai atuar como produtor-executivo ao lado do criador e showrunner David Jenkins.

A trama da produção girará em torno da história real de Stede Bonnet (1678-1718), um aristocrata que abandonou uma vida de privilégios para se tornar um pirata.

Além de produzir, Waititi também será o encarregado da direção do piloto. “Um conceito de série como este salta da página e você pode instantaneamente visualizar cada momento”, disse Sarah Aubrey, chefe de conteúdo original da HBO Max, em comunicado à imprensa.

A produção de Our Flags Means Death, porém, só deve começar após Waititi finalizar seu trabalho em Thor: Love and Thunder, quarta aventura solo do Deus do Trovão no Universo Marvel nos Cinemas, que o cineasta irá escrever e dirigir. O lançamento do longa está previsto para 2022.

