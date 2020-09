Railway Empire e Where the Water Tastes Like Wine grátis na Epic

A Epic Games confirmou seus próximos jogos gratuitos que estarão disponíveis para membros da plataforma. Assim, jogadores poderão baixar Railway Empire e Where The Water Tastes Like Wine até as 12:00 do dia 17 de setembro, permanecendo com o título permanentemente.

FREE THIS WEEK: Tales of Travel ???? Railway Empire and Where the Water Tastes Like Wine are both free to claim on the Epic Games Store until September 17, and yours to keep forever!https://t.co/mqSSRoz26l pic.twitter.com/uxDUbekCeS — Epic Games Store (@EpicGames) September 10, 2020

“Grátis esta semana: Contos de Viagem. Railway Empire e Where The Water Tastes Like Wine estão ambos gratuitos para serem baixados na Epic Games Store até 17 de setembro, sendo seu para sempre!”

Railway Empire é um título de estratégia e administração de ferrovias onde o jogador deverá cuidar de estações, fábricas e diversas outras atrações que marcaram a história da malha ferroviária dos Estados Unidos no século 19. Mais de 40 locomotivas estarão disponíveis, com possibilidades de customização e da utilização em planos corporativos para controlar as receitas e até mesmo sabotar a concorrência.

Where the Water Tastes Like Wine é uma aventura narrativa que levará o jogador para compreender e moldar a trajetória norte-americana durante o período da Grande Depressão. Com personagens interativos e histórias que se conectam, o game promete uma densa caminhada atmosférica e psicodélica por uma das épocas mais marcantes do século.

A Epic Games já confirmou que Stick It To The Man será o próximo título gratuito da plataforma, estando disponível de 17 a 24 de setembro.