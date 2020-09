Raissa perde controle, xinga e joga água em Biel após ser ‘alvejada’ na roça · .

Raissa Barbosa não digeriu os oito votos que recebeu na formação da primeira roça de A Fazenda 12 e armou o maior barraco dentro do confinamento na madrugada desta quarta-feira (16). “Alvejada” pelos homens, ela perdeu completamente o controle e xingou, berrou, se descabelou e ainda atirou uma garrafa d’água contra Biel, a quem chamou de “boy lixo” em uma discussão acalorada com o grupo que a colocou na zona de risco no reality show da Record.

Assim que a votação terminou, todos os participantes tiveram que retornar à sede. A vice-miss bumbum 2017 foi consolada por todas as mulheres da casa, que se reuniram no quarto e tentaram acalmá-la. Ela gritou, desferiu socos contra o colchão de sua cama e ouviu conselhos de suas amigas.

Tudo parecia sob controle, mas Raissa aproveitou que Jojo Todynho e MC Mirella conseguiram desviar o foco da conversa para a treta delas e foi para a cozinha, onde se encontravam os homens do reality show. Foi neste momento que a situação se complicou.

Mateus Carrieri tentou justificar a onda de votos, afirmando que ninguém havia combinado algo previamente –algo que não condiz com a realidade, já que Cartolouco e Biel encabeçaram um plano para salvar os homens da roça. Raissa, descabelada, iniciou sua metralhadora de ataques.

Victória Villarim, Jakelyne Oliveira e Jojo Todynho tentam consolar Raissa Barbosa no quarto

“Eu não ia nem votar em você, cara”, disse ela, que logo na sequência atirou uma garrafa d’água em direção ao funkeiro. “Cara, eu tentei me aproximar de voê, dele, do Lipe [Ribeiro] também, de todos. E vocês fazem o que comigo?”, gritava a morena.

Juliano Ceglia tentou acalmá-la, dizendo que isso não seria bom para ninguém da casa, mas ela não deu ouvidos e xingou Biel e Lipe. “Eu tentei me aproximar dos dois boys lixo, e cadê? O que eles fizeram?”, questionou.

O ex-De Férias com o Ex ganhou fama no reality show da MTV de ser “boy lixo”, e não gostou de ouvir o apelido ser ressuscitado na Record. “Você só dormia, meu amor?”, berrou ele, deixando a morena ainda mais irritada.

Raissa se trancou no banheiro e ficou um bom tempo gritando no reservado. Neste momento, as mulheres que estavam no quarto correram para a cozinha e tentaram entender o que havia acontecido. Mateus, Lipe, Biel, Juliano e Rodrigo Moraes se uniram e se defenderam. Chamaram a modelo de “descontrolada”, “louca”, “desequilibrada” e “sonsa”.

Na web, fãs do reality show disseram que Raissa sofre da Síndrome de Borderline e pediram para que a modelo não seja atacada por conta de seu descontrole dentro do confinamento. Veja o vídeo de um dos momentos do confronto e a reação do público:

TRETA Raissa tacou um copo de agua na cara do Biel #AFazenda12 pic.twitter.com/8HiUjHnJw0

— Gio 🤠 (@TeamGiovanneBR) September 16, 2020

ELES FALARAM QUE NÃO TEVE COMBINAÇÃO DE VOTO NA RAISSA SENDO QUE TEVE #AFazenda12 pic.twitter.com/ef0P2FxHeD

— PEDRAO (@Itspedrito) September 16, 2020

#RocaAFazenda Parem de dizer que a Raissa está forçando e fazendo showzinho, gente, isso é sério, tenham mais empatia! Só quem sofre desse transtorno sabe o quão difícil é… pic.twitter.com/EkgUQCRmtR

— Jon Snow 🐺 (@wojoaozin) September 16, 2020

Chernolipe dizendo que Raissa já veio com script pronto, porque chamou ele o chernobiel de boys lixos! Mas logo ele? Que tá montado no personagem de bom moço? Menos! 🙄🤢

#AFazenda12 #RoçaAFazenda pic.twitter.com/YN3BqS5tbq

— P A U L I N ✨ (@paulin_allves) September 16, 2020

Raissa tem transtorno borderline e nessa foto estão as características: espero que comentários como “louca” “surtada” acabem, pois é algo sério!! e cabe a nós usuários do Twitter espalharmos essa informação pois muitas pessoas não têm conhecimento #AFazenda12 pic.twitter.com/uUwGzjxdCN

— MARA (@SCCP_mara) September 16, 2020

O biel abriu o cu do cartolouco em tv nacional e tá pedindo expulsão da raissa pelo copo de água que levou na cara. Coitado, não assistiu a fazenda 7. pic.twitter.com/HKnnUx6Evj

— ᭄YSL | 🍦 (@lalisatx) September 16, 2020

O BIEL FALANDO QUE DARIA UM MURRO NA RAISSA PRA ELA DESMAIAR SOCORRO O PERSONAGEM CAIU AAAAAAAAAAAAAA

— matheus (@comentatheus) September 16, 2020

