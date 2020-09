Raquel Pacheco se revolta após sofrer ataques dos fãs de Bolsonaro

Sempre polêmica em suas declarações, Raquel Pacheco, a Bruna Surfistinha, fez um desabafo em entrevista ao jornal Extra. A escritora rebateu uma série de ataques que sofreu nas redes sociais após ter repetido a pergunta feita por um repórter do jornal O Globo ao presidente Jair Bolsonaro.

“Por que sua esposa Michelle recebeu R$ 89 mil de Fabrício Queiroz?“, questionou o jornalista, que recebeu ameaças de Bolsonaro; o presidente alegou estar com vontade de “encher a boca” do profissional da imprensa “de porrada”.

“O repórter foi extremamente profissional e educado, mas mesmo que não tivesse sido, a resposta do Bolsonaro foi uma agressão verbal. E não é a primeira vez que ele incentiva agressão. Desde que se tornou presidente, hoje completo um total de 0 dias que não fico indignada“, disparou Raquel, que emendou: “E acredito que continuaremos sem resposta, pois a criatividade dele é incrível para fugir pela tangente“.

“Quenga, prostituta, puta, vadia… Esses foram alguns dos elogios que recebi após meu post cobrando resposta do presidente“, rebateu Raquel /Bruna. “Não, senhor machista, você não vai me ferir com estas palavras. Sou tudo isso com orgulho. Continua que tá pouco“, disparou, na ocasião, em um tweet.

Indagada sobre como reagiu aos ataques virtuais, Raquel Pacheco relatou: “A visão de quem me ataca nas redes sociais é que só porque me prostituí, não tenho o direito de ter um posicionamento sobre a política, como se eu não fosse cidadã“. “Mas entre a revolta dos bolsonaristas, também recebi apoio e mensagens de carinho de pessoas que não concordam com o presidente“, complementou.

“Me chame de puta, mas não me chame de minion“, prosseguiu. “Os eleitores dele são muito radicais e demonstram ter ódio por quem é anti-Bolsonaro. Eles não têm argumentos, não sabem discutir com educação, sempre é na base de palavras de ódio e xingamentos. Defendem todas as merdas que o Bolsonaro comete, acham tudo lindo, não reconhecem os erros, como se estivesse tudo certo“, contou.

Raquel ainda disse que há uma propagação de ódio entre os internautas. “As atitudes deles não condizem com nada disso que pregam“, lastimou. “Minha visão de ser cristão como eles dizem, é bem diferente do que e demonstram ser“, concluiu.