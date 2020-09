Real Madrid está de olho em Mbappé, mas não quer guerra com PSG

O Real Madrid segue muito atento ao futebol de Kylian Mbappé, mas tem claro que em nenhum momento irá a uma guerra com o Paris Saint-Germain para tentar contratá-lo, fontes confirmaram à ESPN.

O contrato do atacante com o PSG termina em junho de 2022, e no último fim de semana o diário The Times garantia que ele não planejava renovar, por isso tomou a decisão de abandonar o Parque dos Príncipes no meio de 2021.

O diretor esportivo do clube francês, Leonardo, segue tentando convencer Mbappé para que estenda seu vínculo, mas sabe que as especulações sobre seu futuro aumentarão nos próximos meses se o jogador de 21 anos chegar a 2021 sem assinar um novo acordo.

O time espanhol está de olho nesta negociação, mas não se intrometerá para não comprometer as boas relações entre ambas instituições, apurou a reportagem.

Florentino Pérez e Nasser Al-Khelaifi também mantêm uma estreita relação, e no Real Madrid tem claro que, se acabam tentando contratar Mbappé, será cara a cara e mantendo a boa sintonia com os parisienses.

Kylian Mbappé durante treino da seleção francesa para a Liga das Nações Getty

Por isso, os passos a seguir são claros: não pensam entrar em uma guerra com o PSG e esperarão o jogador tomar uma decisão sobre seu futuro para depois agir. Então, se Mbappé decidir finalmente não renovar, o Real sim consideraria iniciar uma negociação pelo atacante em 2021, tendo em fala que o time francês teria que vendê-lo para não perdê-lo de graça em 2022.

O interesse dos merengues no campeão mundial pela França não é novo. Em dezembro de 2012, o jovem atacante visitou Ciudad Real Madrid convidado por Zinedine Zidane que, à época, treinava nas categorias de base.

Ali, o adolescente de 14 anos ficou um fim de semana, onde viu treinos e, inclusive, pôde tirar fotos com seu ídolo de infância, Cristiano Ronaldo. No entanto, Mbappé assinou pelo Monaco, já que parecia muito cedo abandonar seu país.

O talentoso francês também esteve na órbita do Real em 2017 após sua grande temporada no Monaco, mas optou por continuar sua carreira na Ligue 1 e acertou pelo PSG, que na última temporada chegou à final da Champions League.

O atual campeão espanhol não planeja fazer qualquer grande transferência nesta janela por causa das perdas econômicas durante a pandemia, mas a ideia é que em meados de 2021 sim possam voltar à carga para reforçar o elenco que hoje Zidane comanda.

Por isso, o nome de Mbappé segue no topo da lista de candidatos e, segundo apurou a ESPN, o vestiário merengue o receberia de braços abertos. O elenco continua pedindo um atacante artilheiro desde a saída de Cristiano Ronaldo, e a chegada do francês seria de grande ajuda ainda que não jogue de 9.

Além disso, a possível chegada de Mbappé permitiria ao Real Madrid voltar a ter um jogador com um grande poder midiático que é considerado por todos um dos cinco melhores do mundo.