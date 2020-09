Real Madrid não encontra soluções e fica no zero com a Real Sociedad na estreia

Atual campeão espanhol, o Real Madrid iniciou LaLiga 2020/2021 com um empate em zero a zero com a Real Sociedad, neste domingo, na Reale Arena.

Sem gastar um único centavo na atual janela, o Real teve como grande novidade no time titular o norueguês Martin Odegaard. O meio-campista de 21 anos passou a última temporada emprestado justamente para a Sociedad, onde se destacou.

Ele iniciou a partida no lugar de Casemiro e foi substituído na segunda etapa justamente pelo brasileiro.

O técnico Zidane ainda promoveu na segunda etapa a estreia do jovem atacante Marvin, de 20 anos, no Espanhol.

O Real fez a estreia um pouco mais tarde na atual temporada por ter disputado o mata-mata da Champions League. Já Sociedad soma dois empates em duas rodadas disputadas.

Real Sociedad 0 x 0 Real Madrid

REAL SOCIEDAD: Remiro; Gorosabel, Elustondo, Le Normand e Muñoz; Guevara (González), Merino, Portu, Oyarzabal (Januzaj) e Barrenetxea (Bautista); Isak (David Silva). Técnico: Imanol Alguacil

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos e Mendy; Kroos, Modric (Valverde) e Odegaard (Casemiro); Vinicius Jr. (Arribas), Benzema e Rodrygo (Marvin). Técnico: Zinedine Zidane

Vinicius Jr. durante partida do Real Madrid contra a Real Sociedad pela primeira rodada do Espanhol 20/21 Getty Images

Segundo jogo. Cinco anos depois da estreia, Martin Odegaard fez sua segunda partida em LaLiga pelo Real Madrid.

42 minutos. Primeiro chute a gol da Real Sociedad na partida. Time basco foi dominado em boa parte do primeiro tempo.

16 chutes. Mas apenas quatro no alvo. Faltou pontaria para o Real Madrid.

Quatro jogadores nascidos nos anos 2000 jogaram pelo Real Madrid neste domingo: Vinicius Jr., Rodrygo, Marvin e Arribas. De acordo com a Opta, a equipe blanca é a primeira a colocar quatro jogadores nascidos de 2000 para cá no mesmo jogo em LaLiga.

Vinicius Jr. começa LaLiga com bela caneta…

… e Benzema distribuindo chapéus

Madrid domina, Sociedad tem melhor chance

O primeiro tempo foi de amplo domínio do Real Madrid. Com 69% de posse de bola, a equipe da capital chutou sete vezes, mas não conseguiu levar tanto perigo ao gol de Remiro.

No entanto, a melhor chance foi do time mandante: Isak apareceu do lado esquerdo da área e exigiu uma boa defesa de Courtois já no fim da primeira etapa.

Segunda etapa sem brilho

No segundo tempo, a Sociedad começou mais agressiva e quase abriu o placar em chute de Barrenetxea. O Real Madrid respondeu com um chute de Benzema, que exigiu uma boa defesa do goleiro Remiro.

O restante da etapa não teve grandes chances para nenhum dos lados.

Próximos jogos

Real Sociedad – enfrenta o Elche por LaLiga no próximo sábado (26/9), fora de casa, às 13:30*

Real Madrid – enfrenta o Betis por LaLiga no próximo sábado (26/9), fora de casa, às 16:00*

*horários de Brasília