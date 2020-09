Realme mostra celular com câmera sob a tela

A fabricante de smartphones Realme pode lançar um celular com câmera sob a tela em breve. Um dos principais executivos da firma divulgou um teaser na rede social Weibo mostrando que a empresa está trabalhando em um smartphone deste tipo.

O vice-presidente da Realme, Xu Qi, publicou no Weibo uma imagem mostrando a tela do celular da empresa que possui câmera frontal sob o display. O produto não possui um entalhe e, ao que parece, também não usa um sistema retrátil.

Celular com câmera sob a tela da RealmeFonte: GSM Arena

O executivo não forneceu detalhes adicionais sobre o dispositivo, apenas disse que “encontrou o aparelho” no centro de pesquisa e desenvolvimento da Realme. Logo, as especificações, data de lançamento e preço do celular com câmera sob a tela da marca ainda são um mistério.

Tendência

Anteriormente, a Realme já lançou um celular que traz grande aproveitamento da frente do aparelho, mas que utiliza uma câmera retrátil. O dispositivo em questão é o Realme X, que até possui uma versão temática do Homem-Aranha.

O investimento em um celular com câmera sob a tela pode ser mais uma forma da empresa se manter competitiva e crescendo no mercado mobile. A técnica de colocar um sensor de imagens embaixo do display promete se tornar cada vez mais comum na indústria de smartphones.

Recentemente, a fabricante ZTE lançou o Axon 20 5G, que é o primeiro smartphone a trazer câmera sob a tela. A Xiaomi também já está trabalhando em uma tecnologia para colocar o sensor de imagem embaixo do display e promete equipar um celular com a novidade em 2021.