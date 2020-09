Reboot de Pânico escala Jack Quaid, o protagonista de The Boys

O reboot de Pânico acaba de escalar o ator Jack Quaid para fazer parte do elenco. Seu papel ainda não foi divulgado, mas sabe-se que os atores Courteney Cox e David Arquette irão reprisar seus personagens originais – o da repórter Gale Weathers e do xerife Dewey Riley. Quaid estreou nos cinemas na franquia Jogos Vorazes e é um dos protagonistas da série The Boys.

O novo longa-metragem da franquia de terror será dirigido por Matt Bettinelli-Olpin e por Tyler Gillet, que são responsáveis por outros filmes do gênero, como Casamento Sangrento (2019), O Herdeiro do Diabo (2014) e VHS (2012). O roteiro de Pânico 5 sairá das mãos de James Vanderbilt, de No Cair da Noite (2003) e Zodíaco (2007), e de Guy Busick, que trabalhou com os diretores em Casamento Sangrento.

O elenco também conta com Melissa Barrera e Jenna Ortega, enquanto a mocinha original, Neve Campbell, ainda negocia uma participação. A Paramount Pictures e a Spyglass Media esperam começar as filmagens do novo Pânico ainda este ano, mas o filme deve chegar aos cinemas apenas em 14 de janeiro de 2022.

Jack Quaid entra para o elenco de Pânico 5Fonte: Instagram