Receita da Zoom cresceu 355% com impulso dado pela pandemia

Enquanto muitas empresas tiveram que adaptar seus negócios durante a pandemia, a companhia de videoconferências Zoom registrou um crescimento invejável no último trimestre fiscal. A firma anunciou que sua receita aumentou em 355% em relação ao mesmo período do ano passado.

A empresa fechou os três meses encerrados em julho com US$ 663,5 milhões em seu caixa. Em grau de comparação, a receita da companhia no mesmo período em 2019 era de US$ 145,8 milhões.

Zoom permite fazer chamadas de vídeo em grupoFonte: Business Insider

O motivo para o crescimento foi a adoção da plataforma por novos usuários com a ascensão do trabalho remoto. Com o coronavírus trazendo limitações aos ambientes fechados desde março, as salas digitais da Zoom se popularizaram no meio corporativo.

Novos clientes

Segundo a companhia, a plataforma é utilizada por mais de 370 mil clientes com mais de 10 funcionários. O número representa um crescimento anual de 458% na base de usuários do serviço de videoconferências.

A principal fonte de renda da Zoom no segundo trimestre fiscal do ano foram as inscrições pagas. Os novos usuários que ingressaram em planos premium foram responsáveis por 81% da receita do período. Entre as novas empresas que utilizam a plataforma estão a Activision Blizzard e a ExxonMobil.

Eric Yuan, CEO da ZoomFonte: Business Insider

Os ganhos do segundo trimestre também foram embalados pelos resultados altamente positivos do período fiscal anterior. Com o início da pandemia, a empresa teve um crescimento anual de 169% e teve que fazer melhorias em sua plataforma para comportar a nova clientela.

Graças aos números positivos, a empresa aumentou sua projeção de ganhos. O comandante da empresa, Eric Yuan, estima que a firma vai fechar o ano fiscal de 2021 com receita total de até US$ 2,39 bilhões.

“Estou orgulhoso dos empregados da Zoom que se dedicaram para oferecer suporte aos consumidores e a comunidade global durante a crise”, disse o CEO da companhia, Eric Yuan.