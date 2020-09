Alessandra Scatena, 44 anos, está de volta para a televisão. A ex-assistente de Gugu Liberato (1959-2019) é a nova contratada da RedeTV! como apresentadora do Festival de Prêmios, e sua estreia aconteceu na terça-feira (8). “É um recomeço em todos os sentidos. Estou muito feliz”, diz ao .. Em julho, ela perdeu o marido, Rogério Gherbali (1964-2020) para a Covid-19.

Alessandra foi recebida como estrela pelo elenco da casa. Yudi Tamashiro, com quem divide a atração, se declarou satisfeito com a nova colega. “Todo mundo chegava para mim e falava: ‘Desde criança eu te assisto’. Agora eu posso falar: ‘Desde criança eu te assisto. É uma felicidade enorme dividir esse palco com você'”, declarou ele ao recebê-la nos estúdios da RedeTV!.

Na tarde de terça-feira, Alessandra fez entradas ao vivo na casa. Interagiu com Sonia Abrão, no A Tarde É Sua, e com Sikêra Junior, no Alerta Nacional. Também adiantou algumas gravações para entrarem ao longo da programação da emissora.

A artista estava longe da televisão desde o nascimento do filho mais velho, Enrico, atualmente com 16 anos. No passado, decidiu se dedicar a família e aos filhos. Ela também é mãe de Stéfano, de nove anos.

“Esta minha volta à TV. Num momento delicado da minha vida. Meu filho mais velho tem me acompanhado para a TV. Está tudo muito gostoso”, completa ela, que também integrou o elenco da primeira Casa dos Artistas (2001).

Alessandra vê em seu retorno ao trabalho uma forma de manter a saúde mental diante do luto recente. Em seu Instagram, ela resumiu como vê o atual desafio. “Nova casa. Nova história. Deus no comando”, escreveu ao anunciar sua contratação.

Gherbalhi, marido da artista, tinha 56 anos e morreu em 30 de julho após lutar durante quase um mês contra o novo coronavírus. Em recentes declarações, a apresentadora desabafou sobre o sofrimento com a morte do empresário.

Veja publicações de Alessandra Scatena sobre sua contratação:





© 2020 . | Proibida a reprodução