Record confirma Jojo Todynho, Mariano e Victória Villarim em A Fazenda 12 · .

A Record confirmou a participação da cantora Jojo Todynho, do sertanejo Mariano e da bailarina Victória Villarim em A Fazenda 12. Os nomes dos peões foram divulgados entre segunda (7) e terça (8) no perfil oficial do reality no Tik Tok, rede social que patrocina a atração. Os outros 17 confinados serão conhecidos somente na estreia do programa nesta noite.

Desde a manhã de ontem, a página da emissora na plataforma soltou vídeos com dicas sobre quem seriam os participantes da 12ª edição do reality rural. Já à noite, a primeira peoa foi revelada: Jojo Todynho.

Ela ficou conhecida quando lançou a música Que Tiro Foi Esse? no final de 2017. A cantora e compositora também viralizou ao participar do clipe Vai, Malandra, de Anitta, na mesma época em que seu primeiro hit de sucesso bombou nas redes. Desde então, seu nome passou a aparecer constantemente na lista de especulações dos participantes de A Fazenda. Mesmo antes da estreia, a funkeira já é uma das queridinhas do público que acompanha a atração comandada por Marcos Mion.

Somente na manhã desta terça a Record confirmou a participação de Victória Villarim. A influenciadora é um dos nomes que não eram especulados para o reality rural até ontem. A bailarina e modelo é ex-namorada de Eduardo Costa e ganhou fama após virar meme por um vídeo publicado pelo sertanejo, no qual ele diz que deu a ela de presente uma BMW branca avaliada em R$ 600 mil. O relacionamento entre eles acabou pouco tempo depois.

Por último, foi divulgada a presença do cantor Mariano no reality rural. Ao lado de Munhoz, ele ganhou projeção nacional em 2011 com a música Camaro Amarelo. Esta, inclusive, foi uma das dicas publicadas no Tik Tok. Outra pista que já tinha dado a entender que o cantor estaria mesmo no programa foi a de que ele nasceu no Mato Grosso do Sul.

Confira as publicações com os anúncios dos três participantes:

QUE TIRO FOI ESSE 🤠 a primeira confirmada na @afazendarecord foi revelada lá no TikTok e é a Jojo Todynho 🗣🗣🗣 Será que vem mais por aí????? 👀 pic.twitter.com/sOkK6CvCHO

E VAMOS DE MAIS UMA PEOA CONFIRMADA! 🤠 A Victória Villarim estará na #AFazenda12 e vamos de fogo no feno 🔥 Aliás, já já tem mais um nome EXCLUSIVO antes da estreia, lá no app! Já sabem quem é? pic.twitter.com/SAFjGyFxnz

Outros participantes

O . antecipou três nomes dados como certos em A Fazenda 12: a atriz Lidi Lisboa, a vice-miss Bumbum Raissa Barbosa e o jornalista ex-Globo Lucas Strabko, o Cartolouco.

Alguns dos peões que também já estão certos são os cantores Biel, Tays Reis e Mc Mirella, além dos ex-participantes de reality show JP Gadelha (ex-The Circle Brasil), Stéfani Bays e Lipe Ribeiro (ex-De Férias com o Ex).

Na noite de domingo (6), Túlio Maravilha cometeu um deslize e entregou a participação de Cristiane Maravilha. Outras pessoas cotadas para o reality também deram pistas sobre suas participações ao mudarem suas rotinas de Stories depois que foram confinadas na sede, em Itapecerica da Serra (SP). As atualizações nas redes sociais eram constantes no pré-confinamento do hotel.

Lucas Strabko, o Cartolouco, fez a última publicação na noite de sábado em tom de despedida, com a frase “Eu amo vocês”. JP Gadêlha, Biel, Lidi Lisboa e Juliano Ceglia também estão desaparecidos das redes sociais desde ontem.

Marina Ferrari, por outro lado, publicou vídeos dizendo estar muito chateada por ter se dedicado a um projeto em São Paulo nas últimas semanas e não ter dado certo. Ela é uma das quatro reservas para substituir alguém do elenco principal, caso aconteça algum problema.

Segundo o colunista Leo Dias, do jornal Metrópoles, além de Marina, também voltaram para casa após o pré-confinamento Faby Monarca, Anderson Felício e Rafael Licks.

