Record contrata ex-Globo para apresentar A Fazenda 2020

A Record contratou Victor Sarro para apresentar os conteúdos digitais de A Fazenda 2020. O ex-parceiro de Fátima Bernardes no Encontro será responsável pelas entrevistas com os eliminados, produções para as redes sociais do reality show e por um podcast sobre os bastidores do programa.

Victor ocupará a vaga que foi de Lucas Salles na temporada anterior. Hoje, o influenciador digital é apresentador dos sorteios da RedeTV!, assim como Yudi Tamashiro.

Amigo de Anitta, Sarro ficou famoso nacionalmente por sua participação no primeiro ano do Encontro, em 2012. Com menos de um ano, deixou a atração por causa de suas piadas. Ele participou do Altas Horas e do Esquenta! (2011-2017) antes do fim do contrato.

A nova temporada da atração comandada por Marcos Mion contará com outro reforço: Márvio Lúcio, o Carioca do Pânico na Band, que fará comentários semanais sobre o confinamento, semelhante ao trabalho realizado por Rafael Portugal no BBB 2020.

Os 20 participantes escolhidos e os quatro reservas de A Fazenda 2020 estão confinados em um hotel em São Paulo, para o cumprimento do isolamento social por causa da pandemia do novo coronavírus. A ação foi tomada em conjunto com o protocolo de segurança montado pela Record.