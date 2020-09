Record escala peões eliminados de A Fazenda 12 para bombar Hora do Faro · .

Sucesso de audiência em sua primeira semana no ar, A Fazenda 12 já virou a grande arma da Record para bombar outras atrações da emissora. O Hora do Faro, por exemplo, passará a exibir a primeira entrevista com o peão eliminado na semana –antes, quem deixava o reality rural aparecia no Hoje em Dia para comentar sua participação.

O . apurou com fontes na emissora que o primeiro eliminado, na roça de quinta-feira (17), já aparecerá na edição deste domingo (20) da atração de Rodrigo Faro, que também estreará a nova temporada do Te Quero de Volta.

A ideia, inclusive, era colocar o Hora do Faro ao vivo, para bater de frente com o programa Eliana, do SBT, que tem se dado melhor no ibope no último ano. Porém, por causa dos vários protolocos de segurança exibidos para evitar a propagação do novo coronavírus, a ideia foi abortada, e a gravação ocorrerá na sexta (18).

O peão eliminado ainda passará pela tradicional Cabine de Descompressão, no PlayPlus, o aplicativo de streaming da Record, logo após Marcos Mion revelar o resultado da roça da semana. A primeira aparição na TV, porém, ficará mesmo com o dominical de Rodrigo Faro.

Com isso, o matinal de Cesar Filho, Ana Hickmann, Ticiane Pinheiro e Renata Alves será desfalcado de um de seus momentos mais aguardados por fãs do reality rural, em que o eliminado da vez relembrava sua passagem pelo confinamento e avaliava os demais peões.

Às sextas, durante o período de isolamento social, o Hoje em Dia tem focado mais no jornalismo. A direção avaliou que sairia do tom da atração interromper o noticiário para discutir o reality –e também que Faro poderia se beneficiar mais ao pegar carona no bom desempenho da atual temporada.

O dominical, aliás, ganhará outra novidade em outubro: o Canta Comigo Teen, que deixará de ser um programa solo e virará quadro dentro do Hora do Faro. Rodrigo vai apresentar a competição de canto com crianças e adolescentes, enquanto Ticiane Pinheiro cuidará dos bastidores –função similar à da escritora Thalita Rebouças no The Voice Kids, da Globo.

