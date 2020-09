Record exibe Minions, derivado de Meu Malvado Favorito · .

A Record exibe o filme Minions no Cine Maior deste domingo (13), às 13h15 (horário de Brasília). Lançada em 2015, a animação é um derivado da franquia iniciada com Meu Malvado Favorito (2010). Na trama, um trio de minions, disposto a encontrar um novo mestre, embarca em uma emocionante jornada para finalmente ter um líder para seguir.

A história se passa antes dos acontecimentos de Meu Malvado Favorito e segue os minions Kevin, Stuart e Bob, integrantes do grupo de criaturinhas amarelas milenares que vivem apenas com um objetivo: seguir um mestre. Desde a morte do anterior, o grupo segue em depressão à procura de um novo líder.

Voluntariamente, o trio se dispõe a viajar o mundo e procurar por alguém que seja digno de comandar a horda de Minions. Na missão, eles vão até os Estados Unidos para uma convenção de vilões. Lá eles conhecem Scarlet Overkill, uma ambiciosa mulher que busca dominar o mundo.

Na versão brasileira, Adriana Esteves dá voz a Scarlett, enquanto Vladimir Brichta dubla seu marido, Herb Overkill. O longa foi dirigido pela dupla Pierre Coffin (Meu Malvado Favorito) e Kyle Balda (Monstros S.A.).

Confira abaixo o trailer dublado de Minions:

