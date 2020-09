Record fecha patrocínio com rede social TikTok para A Fazenda 2020

A Record está preparando tudo para A Fazenda 2020, que chega à décima segunda edição. O reality show terá uma grande novidade: o aplicativo TikTok como apoio.

A rede social, que vem crescendo, será patrocinadora-master da atração da Record, para fomentar mais engajamento ao programa durante os três meses nos quais a competição estará no ar.

A informação foi dada pela emissora na tarde de quinta-feira (3) em coletiva online feita pelo Facebook com os diretores e o apresentador Marcos Mion.

Na estreia do programa, o público poderá conferir o perfil dos peões participantes em uma apresentação exclusiva, feita especialmente para o público do TikTok, com direito a desafio e tudo.

A Fazenda também terá um cantinho novo, chamado Espaço TikTok, que entrará para a dinâmica do jogo: diretamente da sede de Itapecerica, os peões farão conteúdo exclusivo, criativo e novo para a plataforma – que será alimentada diariamente. Uma ação mais do que inédita em reality shows e que criará um spin-off de conteúdo no ambiente digital.

Também no TikTok estreia a Live do Fazendeiro. Após a prova que define o líder da semana, o peão eleito como fazendeiro participará de uma live respondendo perguntas enviadas pelo público. A enquete que define o Poder da Chama, que dá direito a imunidade, também acontecerá semanalmente dentro do TikTok. Apenas quem tiver o app poderá participar.