Record ‘passa pano’ para Biel e o mantém em A Fazenda 12 após quebra de contrato · .

A Record decidiu não tirar o funkeiro Biel do elenco de A Fazenda 12, mesmo após violar uma regra contratual que implica em expulsão e pagamento de multa de R$ 100 mil. O motivo para a permanência do “garoto problema” no reality show é que desde 2016, quando foi acusado de assediar sexualmente uma jornalista, ele está na lista de artistas que a emissora sempre se esforçou para escalar –e nunca havia conseguido.

Na segunda-feira (7), o colunista Leo Dias publicou uma entrevista em vídeo com Biel no portal Metrópoles, gravada antes do início do pré-confinamento, na qual ele confirmava sua entrada em A Fazenda 12. Poucas horas depois, o material saiu do ar e o jornalista disse, em nota, ter tomado tal decisão por não saber que isso poderia prejudicar a permanência do artista no reality show.

O . apurou que a Record pressionou Leo Dias e o avisou de que a entrevista custaria a eliminação precoce de Biel, além de uma alta multa. A emissora também entrou em contato com os empresários do funkeiro, que foram repreendidos, e solicitou um esclarecimento sobre o vazamento antecipado de sua confirmação no reality show.

A emissora também ordenou que os empresários de Biel notificassem os eventuais jornalistas ou blogueiros que pudessem ter entrevistado o rapaz antes do confinamento para barrar tais publicações. E avisou que se esses conteúdos fossem ao ar durante o período de vigência do contrato, ele seria expulso e teria que pagar a multa pela infração a uma das cláusulas.

MC Mirella também foi perdoada pela Record

O mesmo procedimento foi adotado para o caso de MC Mirella. A funkeira também concedeu entrevista a Leo Dias, que até o momento não publicou o material.

Desde 2016 a Record tenta escalar Biel para A Fazenda. E em todos estes anos, ele recusou a proposta. Agora que decidiu retomar sua carreira após chegar ao fundo do poço, ele achou que a participação no reality show da Record serviria para ajudá-lo a acabar com a fama de garoto problema que ganhou da imprensa após a revelação de diversos escândalos em sua vida pessoal e profissional.

Vale lembrar que esta não é a primeira vez que a Record enfrenta um problema semelhante. Em 2018, a emissora acionou seu departamento jurídico contra Vida Vlatt por ela ter concedido uma entrevista a Sonia Abrão, no A Tarde É Sua, da RedeTV!, sem pedir autorização. A pressão foi tão grande que a apresentadora da concorrente fez um apelo público para a Record perdoar a dívida da atriz.

No mesmo ano, uma participante do Batalha dos Confeiteiros também concedeu entrevista sem autorização da emissora, e foi pressionada pela produtora Endemol Shine Brasil (responsável pelo formato) e pela Record sobre a quebra de contrato, ameaçando cobrar uma multa por quebra contratual. Ambas foram perdoadas pela emissora, mas só depois de muitas conversas.

A reportagem procurou a Record para saber qual o status oficial de Biel em A Fazenda 12 após a publicação da entrevista de Leo Dias, mas a emissora não quis comentar. Já o jornalista publicou em sua coluna do Metrópoles que Biel e Mirella foram perdoados e seguem no reality show.

