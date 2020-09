Record promove A Fazenda 2020 em parceria com redes sociais

A diretora de planejamento transmídia da Record, Bia Cioff, falou das novidades que o público pode aguardar em A Fazenda 2020, que estreia terça-feira (8), às 22h30.

De acordo com Bia, “a grande novidade desta temporada é a entrada de A Fazenda no Tiktok, patrocinador master. Teremos muitas novidades na rede social. Pra começar, os peões se apresentarão de uma forma bem diferente por lá e vale ficar de olho na conta do programa na rede“, começou.

A Fazenda também terá um cantinho novo, chamado Espaço TikTok, que entrará para a dinâmica do jogo: diretamente da sede de Itapecerica, os peões farão conteúdo exclusivo, criativo e novo para a plataforma – que será alimentada diariamente. Uma ação mais do que inédita em reality shows e que criará um spin-off do conteúdo no ambiente digital.

Também no TikTok estreia a Live do Fazendeiro! Após a prova que define o líder da semana, o peão eleito como fazendeiro, participará de uma transmissão respondendo perguntas enviadas pelo público. “Esta será a primeira vez que os peões terão a produção de conteúdo, durante o confinamento, para uma plataforma externa em quase um spin-off do jogo“, destacou.

A enquete que define o Poder da Chama, que dá direito a imunidade, também acontecerá semanalmente dentro do TikTok – e apenas quem tiver o app poderá participar da ativação.

Ao lado de Marcos Mion, que comanda A Fazenda na TV, Victor Sarro foi o nome escolhido para apresentar as ativações multiplataforma do reality show. Victor é ator, roteirista e humorista e teve seu show eleito como o melhor stand-up comedy do país. Ele estará à frente de quadros e entrevistas exclusivas do digital de A Fazenda, incluindo a primeira live dos eliminados da atração.

Victor também vai acompanhar o público em ações diárias de interatividade nas redes sociais, no YouTube, no TikTok, no PlayPlus e no R7.com.

No melhor estilo hacker, Victor promete entrar ao vivo a qualquer momento nas redes sociais do programa, para responder comentários de fãs (ou haters!) e até mesmo contar notícias diárias e spoilers exclusivos, direto de Itapecerica para o mundão.

Lembrando que os comentários do público são mais do que ouvidos em A Fazenda: eles vão parar na TV! Ativações com memes, gifs, fotos, vídeos – sempre enviados pelo telespectador – ganham nova roupagem nesta edição do reality e terão ainda mais espaço diariamente na tela do programa.