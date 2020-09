Record testa três apresentadores para a vaga de Celso Zucatelli no Balanço Geral · .

A Record iniciou a busca para definir o substituto de Celso Zucatelli no Balanço Geral Manhã SP. Em vez de promover um dos jornalistas que quebram galhos como substitutos, como Bruno Peruka e Matheus Furlan, a emissora irá testar três apresentadores de outras praças para a função: Alexandre Mota, Erlan Bastos e Guilherme Portanova.

O . apurou que a Record pretende lançar um novo rosto na programação da matriz. E foram levados em consideração os quesitos audiência e aceitação dos públicos locais para chegar aos nomes dos três que serão testados.

Coincidentemente, os jornalistas selecionados são contratações recentes. Mota estreou no Balanço Geral do Mato Grosso em abril, Bastos está à frente do Balanço Geral do Ceará desde julho, e Portanova estreou no matinal DF no Ar, de Brasília, em novembro do ano passado.

De acordo com o cronograma obtido pela reportagem, serão realizados pilotos técnicos até 18 de setembro, apenas com cinegrafistas, contrarregras, operadores de áudio, iluminadores, entre outros, para testarem o cenário que foi desenvolvido para a nova fase do matinal.

Entre 21 e 25 de setembro, os apresentadores selecionados virão a São Paulo e serão testados pela direção. O escolhido já começará na nova função em 28 de setembro, um dia após o aniversário de 67 anos da emissora.

Guilherme Portanova, porém, já desistiu do processo de seleção antes mesmo de começá-lo propriamente. O jornalista foi vítima de um sequestro em 2006, quando trabalhava na Globo, em São Paulo. Traumatizado com a capital paulista, foi transferido para Brasília no ano seguinte e por lá ficou até o ano passado, quando decidiu trocar a antiga emissora pela Record –mas sem deixar a cidade.

O apresentador do DF no Ar agradeceu Antonio Guerreiro, vice-presidente de Jornalismo da Record, por considerar seu nome para o posto, mas avisou que não tem interesse de voltar a viver em São Paulo. O pedido foi atendido.

Alexandre Mota e Erlan Bastos seguem na disputa. A Record ainda avalia se abre uma oportunidade para um apresentador de outra praça para disputar a vaga no lugar de Portanova.

Bruno Peruka, que tem apresentado o Balanço Geral Manhã SP interinamente, voltará ao cargo de auxiliar de estúdio assim que o novo nome for definido.

© 2020 . | Proibida a reprodução