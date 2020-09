Red Bull Bragantino desperdiça dois pênaltis, e São Paulo busca empate com gol de Luciano

O São Paulo empatou por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbi, em uma partida bastante agitada.

O time tricolor saiu atrás, depois que Raúl balançou as redes, e ainda viu o adversário desperdiçar dois pênaltis (Claudinho bateu para fora e Artur carimbou a trave) no decorrer do 2º tempo. Em uma falha do goleiro Cleiton, Luciano marcou pela 4ª vez em 7 jogos pelo Tricolor, decretando a igualdade.



1 Relacionado

Em campo, a etapa inicial teve a equipe do Morumbi claramente superior, mas pecando muito nas finalizações. Com isso, o placar não se mexeu.

No 2º tempo, o treinador do Bragantino, Maurício Barbieri, mexeu bem com a entrada de Raúl no lugar de Matheus Jesus, e seu time melhorou bastante.

Puxando melhor os contra-ataques, o time do interior abriu o placar em uma arrancada rápida de Artur pela direita. O atacante cruzou para o meio e Raúl bateu para balançar a rede.

O Tricolor sentiu o gol, e a equipe de Red Bull passou a pressionar em busca de ampliar.

Uma chance de ouro veio depois que Luciano bloqueou chute com a mão na área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, porém, Claudinho bateu para fora.

Em seguida, Bruno Tubarão foi lançado por Ytalo e teve oportunidade claríssima, mas chutou torto.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Aos poucos, o São Paulo foi se arrumando e conseguiu o empate em uma falha clamorosa do goleiro Cleiton.

Aos 33, o arqueiro errou ao sair para tentar cortar um lançamento e viu a bola sobrar para Luciano. Sem ninguém na meta, o camisa 11 são-paulino só empurrou para as redes.

Até o apito final, os dois clubes ainda tiveram lances para tentar ganhar o jogo.

No mais clara delas, Artur bateu falta com violência e viu a bola explodir no travessão de Tiago Volpi, ficando muito próxima de entrar.

Nos acréscimos, o Braga ainda teve outro pênalti, depois de Léo Pelé derrubou Aderlan com um carrinho. Artur chamou a responsabilidade e bateu na trave.

Desta forma, o empate por 1 a 1 foi o resultado final.

Lance de jogo entre São Paulo e Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão Getty Images

São Paulo 1 x 1 Red Bull Bragantino

GOLS: São Paulo: Luciano Red Bull Bragantino: Raúl

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Juanfran, Diego Costa, Léo Pelé e Reinaldo; Tchê Tchê, Gabriel Sara (Hernanes) e Igor Gomes (Carneiro); Vitor Bueno (Paulinho Boia), Luciano e Brenner (Helinho) Técnico: Fernando Diniz

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Realpe (Ligger) e Edimar; Ricardo Ryller, Matheus Jesus (Raúl) e Claudinho; Artur (Uilian Correia), Bruno Tubarão (Lucas Evangelista) e Ytalo (Alerrandro) Técnico: Maurício Barbieri

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

O São Paulo teve 57% de posse de bola no 1º tempo

O São Paulo finalizou 6 vezes no 1º tempo, contra só 2 do Red Bull Bragantino

Hernanes fez sua 300ª partida com a camisa do São Paulo

1º gol de Raúl em 1 jogo pelo Red Bull Bragantino na temporada

4º gol de Luciano em 7 jogos pelo São Paulo na temporada

O Red Bull Bragantino perdeu 2 pênaltis na partida

Classificação

– São Paulo: 2º lugar, com 17 pontos

– Red Bull Bragantino: 18º lugar, com 7 pontos

Próximos jogos

As equipes voltam a campo no final de semana, pelo Brasileiro.

Sábado, 12/09, 19h*, Santos x São Paulo

Domingo, 13/09, 18h*, Atlético-MG x Red Bull Bragantino

*horário de Brasília