Red Dead Online pode receber zumbis no Halloween [RUMOR]

O Halloween é um dos maiores feriados dos EUA, que comemoram o dia das bruxas em grande estilo. Segundo um canal de data-miners chamado Red Dead Guides, parece que Red Dead Redemption 2 está planejando comemorar a data com muitos zumbis!

Como você pode ver abaixo, o canal fez um grande trabalho de pesquisa nos arquivos do jogo e encontrou quase 50 modelos diferentes de zumbis que ainda não foram lançados. Confira:

Os modelos de zumbis foram batizados como “exército do medo”, mas ainda é incerto onde e como eles vão aparecer — se é que vão! Vale lembrar que a série já tinha recebido uma expansão no jogo original focada nos mortos vivos em Red Dead Redemption: Undead Nightmare.

Provavelmente receberemos a confirmação ou negação desse evento de terror perto do fim de outubro, quando Dia das Bruxas chegar. Você gostaria de ver um evento temporário com zumbis, ou torce por uma expansão temática com histórias de terror? Comente a seguir!