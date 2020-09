RedeTV! estende medida para redução de salários e deixa funcionários irados

Quatro meses depois de implantar a medida que reduz em 25% os salários de seus funcionários, a RedeTV! convocou os contratados para assinar uma nova prorrogação do corte.

O novo acordo deve estender o pagamento com a redução para mais 60 dias, ou seja, dois meses. Uma nota conjunta, assinada por nove sindicatos ligados ao setor de radiodifusão, dá conta de que profissionais que trabalham na emissora foram coagidos em aceitar a proposta dos patrões, sob pena de demissão. O texto denuncia também um suposto abuso do dinheiro do governo federal.

O ofício no qual o site . teve acesso conta com 12 páginas; dentre as principais reclamações está o fato da estação de Amilcare Dallevo e Marcelo de Carvalho ser a única grande rede que ainda insiste em prorrogar o corte. Os profissionais acusam a casa de tentar “aumentar ainda mais os rendimentos” com a manobra.

A contratação de Luís Ernesto Lacombe, no último dia 26, também é citada no documento. Os contratados veem o acordo com o ex-Band como uma forma de investimento do canal que, por isso, não teria motivo para seguir cortando os vencimentos dos empregados via CLT.

Outro exemplo é a renovação de Sikêra Jr, que ocorreu no início do ano. Fontes de dentro da RedeTV! afirmam que o novo contrato do apresentador do Alerta Nacional chega a somar R$ 500 mil mensais, incluindo ações de merchandising.

Para os funcionários, não há sentido reduzir os seus salários, enquanto a empresa segue faturando com anunciantes ligados ao governo federal, além dos sorteios do RedeTV! Plus. Os empregados pedem no ofício que a medida seja revogada sob ameaça de levar a questão para a Justiça.

A prática adotada pela RedeTV faz parte da Medida Provisória 936, que autoriza as empresas de cortarem os salários dos seus funcionários em 25% como forma de reduzir as perdas e demissões durante a pandemia do coronavírus.

Procurada pela reportagem, a RedeTV! afirmou que “continuará a adotar todas as medidas necessárias à manutenção de suas atividades face à grave crise econômica ocasionada pela pandemia”.