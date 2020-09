Reforço do Liverpool, Thiago Alcântara revela conversa com Philippe Coutinho e Xabi Alonso antes de acerto

Thiago Alcântara é jogador do Liverpool! Anunciado na última sexta-feira, o hispano-brasileiro que foi campeão da Champions League com o Bayern de Munique deu sua primeira entrevista ao site oficial do clube inglês e revelou que conversou com jogadores como Philippe Coutinho e Xabi Alonso antes de tomar sua decisão.

“O aspecto familiar, o aspecto de vida… Como é a cidade? Onde ir? Como é a vida? Pessoas como Philippe Coutinho e Xabi Alonso me ajudaram muito a tomar esse último passo, foi muito bom”, disse o meio-campista contratado por 20 milhões de libras (cerca de R$ 137,4 milhões).

Com passagens pela base do Flamengo e revelado pelo Barcelona, Thiago estava no gigante bávaro desde 2013, onde jogou com os atletas que o ajudaram a conhecer melhor o Liverpool. Agora, ele tentará ajudar um meio-campo já muito forte dos comandados de Jurgen Klopp.

“Primeiramente, com certeza preciso me adaptar ao time o mais rápido possível na situação e no contexto que estamos vivendo agora. Tudo é mais compacto e começamos um pouco depois (a pré-temporada), mais ainda é futebol e acho que precisamos misturar tudo de bom que temos. Vou ajudar o time defensivamente e ofensivamente, além do aspecto mental”, analisou Alcântara.

Thiago Alcântara é apresentado no Anfield Road Getty Images

Apesar da empolgação com a transferência, Thiago terá que lutar por um lugar no setor que já tem Fabinho, Henderson e Wijnaldum, além de reservas como Keita, Milner e Oxlade-Chamberlain.

“Acho que em todos os times do mundo nós precisamos merecer jogar – é para isso que treinamos. Além disso, precisamos saber como aproveitar quando estamos jogando, mas também ajudar nossos companheiros quando estamos no banco. Estou aí para tudo”, disse.

Ansioso para jogar no Anfield e na Premier League, o atleta de 29 anos admite que não foi fácil largar o clube onde disputou mais temporadas profissionais de sua carreira.

“Para dizer a verdade, foi difícil, porque estava no Bayern há sete anos, e do primeiro até o último dia eu fiquei impressionado com o clube, com as pessoas, com a cidade. Foi realmente díficil deixar a cidade, mas no fim das contas estava me mudando para cá, então a decisão foi clara. Ao mesmo tempo, foi difícil”, revelou o jogador.

O Liverpool estreou na Premier League com vitória sobre o Leeds United no último sábado por 4 a 3. Neste domingo, às 12h30 (horário de Brasília), os comandados de Jurgen Klopp voltam a campo e têm pela frente o forte Chelsea fora de casa. A ESPN Brasil e o ESPN App transmitem a partida ao vivo.