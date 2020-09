Regina Casé aparece sem roupa em foto e chama a atenção de famosos

Com o isolamento social imposto pela pandemia da Covid-19, naturalmente os famosos aparecem mais nas redes sociais. Regina Casé abriu mão de sua intimidade por um instante e apareceu como veio ao mundo em foto que publicou nas redes sociais.

A intérprete de Lurdes em Amor de Mãe surgiu totalmente nua na imagem compartilhada no Instagram, cobrindo as partes íntimas com espuma de banho, aparentemente dentro de uma banheira: “Para não dizer que eu nunca mandei nudes pra vocês! Saindo do banho agora [risos]. Escândalo”.

Marina Morena, Erika Januza, Fernando Torquatto e Chay Suede comentaram com emojis de coração. “Amei” e “Maravilhosa” eram as respectivas mensagens de Tuca Andrada e Jonathan Haagensen. O cantor Mumuzinho ficou confuso: “Que houve?”. Uma seguidora respondeu: “Ela só tomou um bom banho de espuma”.

O ousado clique rendeu quase 25 mil curtidas e fãs apoiando a atriz. Além de um look de oncinha, no Stories, Regina até postou a mesma imagem com o seguinte trecho de uma música do MC Marcinho: “Glamurosa, rainha do funk. Poderosa, olhar de diamante. Nos envolve, nos fascina, agita o salão. Balança gostoso requebrando até o chão”.

Regina Casé, assim como outros atores e atrizes da trama, já retomou as gravações de Amor de Mãe, novela das 21h da Globo. As filmagens recomeçaram no dia 10 de agosto, mas a novela só volta ao ar em 2021.

Confira: