Reinier estreia, Reus marca em retorno após 7 meses, e Dortmund goleia na Copa da Alemanha

O Borussia Dortmund não teve trabalho para superar o Duisburg, da terceira divisão, por 5 a 0 nesta segunda-feira, em duelo válido pela primeira fase da Copa da Alemanha.

Sancho, de pênalti, abriu o placar aos 14 minutos. Bellingham, de apenas 17 anos e que fazia sua estreia no time de Dortmund, ampliou aos 30.

A vida do Borussia ficou mais fácil aos 38 minutos quando Volkmer foi expulso. E Hazard, antes do intervalo, deixou sua marca com um golaço de falta.

No segundo tempo, o Dortmund voltou dominando e fez o quarto gol com Reyna, aos 5 minutos. Aos 12 minutos da etapa final, Marco Reus fez seu retorno ao time depois de sete meses fora por conta de mais uma lesão.

Reus volta, e Haaland passa em branco

No primeiro toque na bola, Reus fez o seu gol, o quinto do Dortmund no jogo.

Curiosamente, apesar da chuva de gols, Haaland passou em branco, não fazendo nenhum gol e sendo substituído justamente por Reus.

Estreia de Reinier

Ainda deu tempo de Reinier, emprestado pelo Real Madrid estrear.

O brasileiro entrou em campo aos 19 minutos do segundo tempo e fez seu primeiro jogo pelo Dortmund. O ex-jogador do Flamengo não fez gol, mas já fez lances promissores.

Em um deles, Reinier deixou o marcador “falando sozinho”.

O adversário do Dortmund na próxima fase será conhecido em sorteio no dia 20 de setembro. As partidas acontecerão apenas em 22 e 23 de dezembro.