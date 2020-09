Remake de Prince of Persia pode ser anunciado na próxima semana

Em agosto, uma rede varejista da Guatemala listou o remake de Prince of Persia como um futuro jogo para PS4 e Nintendo Switch. E ontem (03), Jason Schreier, jornalista da Blooberg News, afirmou que o projeto será anunciado na próxima Ubisoft Forward, que ocorrerá em 10 de setembro.

(Fonte: Ubisoft/Reprodução)Fonte: Ubisoft

“Eles estavam planejando um novo Ubisoft Forward, no qual iriam anunciar um monte de jogos, como o remake do Prince of Persia que vazou algumas semanas atrás”, afirmou o jornalista durante o podcast Triple Click.

Agora teremos que esperar até a próxima quinta-feira para descobrir se Schreier realmente está certo…

