Remothered: Broken Porcelain tem data de lançamento adiantada

Uma boa surpresa para os fãs de jogo de terror! Remothered: Broken Porcelain, que havia sido adiado para 20 de outubro deste ano, recebeu outra alteração na data de lançamento, e agora vai sair no dia 13 do mês que vem. Mesmo sendo uma diferença de apenas sete dias, todo adiantamento é bem-vindo, certo?

“Este é um mês incrivelmente cheio de jogos, especialmente os de terror. Embora antecipar datas não seja comum, gostaríamos de permitir que fãs possam experimentar Broken Porcelain mais cedo, para que os jogadores tenham mais tempo para curtir todos os grandes títulos lançados perto do Halloween”, afirmou Shane Bierwith, EVP de marketing global da Modus Games, em um comunicado à imprensa.

(Fonte: Modus Games/Divulgação)Fonte: Modus Games

A decisão realmente faz sentido, afinal Amnesia: Rebirth e The Dark Pictures Anthology: Little Hope também estão chegando em outubro, e agora será possível aproveitar o clima do Dia das Bruxas e curtir estes três títulos para lá de assombrosos!

Remothered: Broken Porcelain estará disponível em 13 de outubro para Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC.