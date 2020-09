O governador Renan Filho e o secretário de Estado do Transporte e Desenvolvimento Urbano, Mosart Amaral, assinam, nesta quinta-feira (24), em Penedo, a ordem de serviço para a execução de obras do Programa Pró-Estrada, que vão beneficiar quatro bairros do município localizado no Baixo São Francisco. A solenidade será realizada no Loteamento Santa Luzia, a partir das 9 horas.

As obras contemplam a pavimentação asfáltica de 9 quilômetros de vias urbanas nos bairros Dom Constantino, Santa Luzia, Santo Antônio e Senhor do Bonfim. Serão investidos mais de R$ 6 milhões em recursos próprios do Governo do Estado.

“O Pró-Estrada deixa as cidades ainda mais bonitas, facilita a limpeza urbana, organiza o trânsito e eleva a autoestima dos moradores”, destacou o governador Renan Filho. O prazo para conclusão das obras é de seis meses.

Desde 2016, o programa desenvolvido pela Secretaria do Transporte e Desenvolvimento Urbano (Setrand) vem se consolidando e elevando o padrão das estradas, vias urbanas e acessos em Alagoas. O Pró-Estrada já atua em mais de mil, dos 1.800 quilômetros totais da malha estadual, com obras de reconstrução, pavimentação e implantação em mais de 90 municípios.

