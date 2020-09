REPUBLICANOS apresentará Daniela Cavalcante no próximo dia 13 em Porto Real do Colégio

O Partido REPUBLICANOS de Porto Real do Colégio, realizará sua convenção municipal no próximo domingo, 13 de setembro, na Câmara de Vereadores, a partir das 10 horas. Na oportunidade será apresentado o nome de Daniela Cavalcante como a cabeça da chapa majoritária da legenda no município ribeirinho.

O evento político acontecerá seguindo todos os protocolos de segurança em relação a pandemia do novo coronavírus, devendo todos os convencionais fazerem uso de máscara de proteção, sendo disponibilizado na recepção da Câmara Municipal, álcool em gel para higienização das mãos.