Republicanos, PSD, Solidariedade e PSL anunciam convenção para o dia 10 em Penedo

A Redação o site Boa Informação foi comunicada que no dia 10 de setembro, das 15h às 16h, na Câmara Municipal de Penedo, acontecerá a convenção partidária dos diretórios municipais do PSD, Republicanos, Solidariedade e PSD.

Como todos sabem, o nome mais cotado para disputar o cargo de prefeito da cidade penedense desta chapa é o do Procurador do Município, Ex-Diretor do SAAE e EX-Presidente do SINDSPEM, Dr. Tico.

O Vereador Derivan Thomaz, o qual faz parte do partido Republicanos, usou a tribuna da Câmara, nesta sessão de quinta-feira (3), para divulgar a solenidade. Ele agradeceu a gentileza da mesa diretora, através do seu presidente Marcelo Pereira, que cedeu o espaço da Câmara de Vereadores, como também adiantou a sessão parlamentar, que irá acontecer na próxima quarta-feira (9), devido a este evento que será na quinta-feira (5), dia regimental das sessões.

A partir dessa data, os convencionados e penedenses deverão conhecer, além dos candidatos a prefeito e vice, os respectivos números de cada candidatura a vereador.

CONFIRA OS EDITAIS: