Resenha de filme: Passo a passo de como fazer

Uma resenha cinematográfica tem como objetivo destacar o tema abordado na obra e situar o leitor no espaço-tempo da história. Desse modo, deve apresentar os acontecimentos, sem narrar a obra, podendo conter ou não a opinião do resenhista.

É importante ressaltar que resenha e resumo não são a mesma coisa. Assim, o resumo costuma trazer uma descrição das personagens e nenhum tipo de juízo de valor da parte do autor. A resenha, por sua vez, é mais sucinta e analítica.

Como fazer?

Veja abaixo cinco passos de como fazer uma boa resenha de filme!

1. Assista ao filme

Primeiramente, para escrever uma resenha coerente, você precisa conhecer o filme e ter conhecimento sobre o tema abordado nele. Se possível, ter acesso a outros trabalhos realizados pelo diretor. Nesse sentido, o ideal é assistir mais de uma vez e refletir sobre a obra antes de começar a esboçar a escrita.

2. Identifique o tema e se aprofunde nele

Você Pode Gostar Também:

Após ver a obra, se aprofunde no tema abordado. Leia outras resenhas, críticas e fóruns. Nesse sentido, qualquer material que ajude a expandir seu conhecimento sobre o tema é válido.

3. Conheça o diretor

Ter acesso ao autor e a sua maneira de pensar é uma maneira de entender as visões apresentadas no filmes. Para isso pesquise sobre a vida do diretor e assista outras produções. Busque também por entrevistas ou textos publicados pelo mesmo sobre sua obra.

4. Escolha o tipo de resenha

As resenhas podem ser classificadas como críticas ou descritivas. Enquanto as resenhas críticas trazem a avaliação do resenhista sobre o filme, as descritivas trazem informações sobre o conteúdo do filme. Então, opte pelo tipo que for mais confortável para a sua escrita.

5. Estruture o texto

Por fim, elabore uma introdução contendo o tema abordado, o local e a época em que se passa a história. Em seguida, construa um desenvolvimento explicando as tramas e, ao final, crie uma boa conclusão. Nesse momento, poderá expressar um juízo de valor sobre o assunto, se achar adequado.

Curtiu as nossas dicas? Então Clique aqui para ver mais!