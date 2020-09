Resident Evil: Village e Monster Hunter Rise serão o foco da Capcom na TGS

A Tokyo Game Show 2020 será recheada de novidades e conteúdos inéditos de jogos muito aguardados. A Capcom é uma das principais convidadas do evento e promete um olhar mais aprofundado em seus dois jogos recém anunciados: Resident Evil: Village e Monster Hunter Rise. O evento acontece ainda nesta semana, dos dias 24 a 27 de setembro.

A publisher planejou sua apresentação para sábado e domingo — os dois dias finais do Tokyo Games Show. O programa especial da Capcom começa no sábado às 09:10 e vai trazer novidades sobre os novos personagens de Street Fighter V: Champion Edition. No mesmo dia, Monster Hunter Rise e Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin se apresentam às 09:50.

No domingo (27), último dia de TGS, a apresentação da Capcom começa com Devil May Cry 5: Especial Edition às 09:05. Logo em seguida, às 09:40, Resident Evil: Village terá duas generosas horas para fazer sua apresentação. Vale pontuar que todos os horários acima já estão convertidos para o de Brasília.

A Microsoft também confirmou presença no evento japonês e fará uma apresentação com uma hora de duração. O cronograma completo das atrações da Tokyo Game Show 2020 já foi divulgado pelo Voxel.

