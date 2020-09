Resultado da Quina 5371 – Segunda – 21/09/2020

Confira o resultado da Quina 5371, que será realizado no dia 21/09/2020 (Segunda) às 20:00h no Espaço Caixa Loterias, em São Paulo, Terminal Tietê, sob a supervisão e responsabilidade da Caixa Econômica Federal.

Resultado da Quina 5371 Dezenas na ordem de sorteio

** *** Dezenas em ordem crescente

** *** ……….! Prêmio Estimado para o resultado da Quina 5371 R$ 3.300.000,00 “Midassorte é Resultado e resultado é Midassorte!!!”

Distribuição das Premiações

… postado tão logo a Caixa divulgue oficialmente.

Faixa de premiação Nº de Ganhadores Valor de prêmio Quina …. …….. Quadra ….. R$ …. Terno …. R$ ….. Duque ….. R$ …..

Valor acumulado para a Quina de São João 2021: R$ 35.716.892,25

Cidade em que foi feita a aposta que acertou o resultado Quina 5371: :

…….

Você pode receber os prêmios do concurso Quina 5371 de até R$ 1.332,78 em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da CAIXA. Acima desse valor, somente nas agências da CAIXA.

Confira e guarde, com segurança, o bilhete impresso pelo terminal. Ele é o único comprovante da sua aposta, que o habilitará a receber prêmios.

Para prêmios iguais ou acima de R$ 10.000,00, a Caixa Econômica Federal estipulou que os prêmios serão pagos após 2 dias de sua apresentação na Agência da CAIXA, isso é para realização de procedimentos internos de segurança da CAIXA que visam à proteção e integridade do prêmio a ser pago.

Estatísticas para o concurso Quina 5371

Grupo das que “mais saíram”:(ordem decrescente)

49; 04; 31; 39; 52; 53; 18,15,29; 44; 16; 10; 38; 72,26,05; 73,61; 40; 13; 42; 56,33; 66,79; 70,19; 09; 37,75; 43,45; 54; 80,74,55.

Grupo das “intermediárias”: (ordem decrescente)

06,14; 34,12,36,08; 64,02; 78; 71; 50,41; 59,28,76; 62,46; 77,69; 51,07; 27; 11,01; 63; 60.

Grupo das que “menos saíram”: (ordem decrescente)

47; 03; 20; 25,30; 35,57; 65; 68,48; 67,24,58; 22,17; 21; 32; 23.

Atualizado o sorteio da Quina 5371

Curiosidade: Se o resultado desse sorteio 5370 tivesse sido jogado, desde o sorteio 0001 (13/03/1994), até ao atual (Quina 5370), além dessa Quina, teria feito, apenas, 06 Ternos.

Para o resultado Quina 5371 atenção para a lista de dezenas atrasadas: 57; 48,32; 60; 30; 79; 47; 42; 36,12; 40; 18; 26.

Nosso Palpite (subjetivo) para esse resultado da Quina 5371:

25; 09; 27; 34; 47.

Nós jogamos em todo concurso o nosso Palpite subjetivo, postado aqui.

Uma observação nossa: …” nas cinco dezenas da Quina, na maioria dos sorteios, são formadas por 7 , 6 ou 5 algarismos distintos… ficam, com frequência, sempre 3 a 5 algarismos ausentes em um sorteio…

Algarismos que não apareceram no Midassorte Quina 5370 “3”;”5″.



QUINA: formada por 08 algarismos, situação não normal, considerada por nós!!

Como apostar na Quina 5371

Na Quina você poderá fazer aposta em 5 até 15 números em um jogo, entre os 80 disponíveis. Os sorteios ocorrem de segunda-feira a sábado, após às 20h, e você ganha se acertar 2 (Duque); , 3 (Terno), 4 (Quadra) ou 5 (Quina) números. Existe a possibilidade do sistema escolher os números para você (Surpresinha), e/ou você também pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos (Teimosinha).

Informações Relevantes sobre a resultado da Quina 5371 e o MidasSorte

As informações aqui contidas não produzem efeitos legais. A Quina é uma modalidade de loteria administrada pela Caixa Econômica Federal. Os resultados oficiais poderão ser consultados no site institucional da Caixa Econômica Federal, assim que publicados.

Confira e guarde, com segurança, o bilhete impresso pelo terminal. Ele é o único comprovante da sua aposta, que o habilitará a receber prêmios. É sempre uma boa prática verificar a premiação de sua aposta no terminal de uma casa lotérica.

O preço ATUAL (a partir de 10/11/2019) da aposta (simples) com 5 números é de R$ 2,00, mas você pode pagar outros valores, em função da quantidade de números que colocar no jogo. Aumentando as suas chances!!!

Impot

Nº jogados R$

5 ============> 2,00

6 ============> 12,00

7 ============> 42,00

8 ============> 112,00

9 ============> 252,00

10 ============> 504,00

11 ============> 924,00

12 ============> 1.584,00

13 ============> 2.574,00

14 ============> 4.004,00

15 ============> 6.006,00

Atenção: O site MidasSorte não realiza promoções por telefone ou mensagens e não faz qualquer contato por telefone. Nosso trabalho consiste na divulgação dos resultados de Loterias, através do Site.

Informação Importante para Participante em Jogo MidasSorte:

1- TODO PARTICIPANTE receberá, em seu E-mail, a Cópia de registro do Jogo – “Se você não recebeu essa Cópia em seu E-mail, não está participando”.

2- O MidasSorte mantém , em arquivo, por 90 dias ( prazo legal de validade da Caixa ) TODO Comprovante de registro de Jogo feito.

BOA SORTE nesse resultado da Quina 5371!