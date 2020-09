Resumo do capítulo de hoje, quarta-feira, 9 de setembro · .

Confira o resumo do próximo capítulo da reprise de Flor do Caribe, novela das seis da Globo, que vai ao ar hoje, quarta-feira (9):

Alberto liga para Dom Rafael para pedir o corpo de Cassiano para levar para o Brasil. Cassiano tenta convencer Duque a fugir com ele. Quirino beija Doralice. Duque decide fugir com Cassiano. Alberto mente para Ester e diz que Cassiano pediu que ele fosse ao Caribe. Juliano aprova o namoro de Quirino e Doralice.

Bibiana avisa a Hélio que Donato saiu da cadeia. Ester recebe os pertences de Cassiano das mãos de Dom Rafael e pede a ele que conte a verdade sobre o que aconteceu com seu noivo.

