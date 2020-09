Resumo do capítulo de hoje, quarta-feira, 9 de setembro · .

Confira o resumo do próximo capítulo da reprise de Jesus, que vai ao ar hoje, quarta-feira (9), na Record:

Os apóstolos escutam as palavras de Jesus. Maria Madalena fica sem graça com o galanteio de Judas Iscariotes. Cláudia fica sentida ao ver o Homem Hidrópico. Pilatos elogia a beleza de Susana. Barrabás pede para Temima provar sua lealdade. Iscariotes faz as pazes com Tomé. Shabaka reclama da teimosia de Susana. Diana vai até o calabouço e leva comida para o Hidrópico.

Barrabás diz que protegerá Adela e pede para permanecer em sua casa. Judite tenta seduzir Caifás, que estranha o comportamento da esposa. O Hidrópico se abre com Diana, que fica penalizada. Mateus beija Asisa. Susana se explica para Lázaro. Zebedeu paga os impostos que servem para a manutenção do templo dos judeus. Jesus diz que morrerá e ressuscitará ao terceiro dia.

Os apóstolos ficam assustados. Diana pede para Cláudia interceder pelo Hidrópico. Gabriela fica feliz ao descobrir que Sara foi pedida em casamento por Cornélius. Para pagar os impostos, Jesus manda Pedro pescar para que encontre uma moeda de prata. Pilatos se recusa a libertar o Hidrópico. Maria Madalena evita Judas Iscariotes ao perceber suas intenções.

Longinus pede para participar do torneio. Pedro se desloca para pescar a moeda. Marta reclama por Malco servir a Caifás. Os apóstolos tentam entender Jesus. Pilatos coloca Shabaka para lutar contra Susana. Pedro pesa um peixe e retira uma moeda de prata de sua boca.

