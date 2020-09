Resumo do capítulo de hoje, quarta-feira, 9 de setembro · .

Confira o resumo do próximo capítulo da reprise de Fina Estampa, novela das nove da Globo, que vai ao ar hoje, quarta-feira (9):

Griselda afirma para Quinzé que ele precisa lutar por Teodora se não quiser perdê-la. Baltazar ouve Pezão elogiando Celeste e fica furioso. Patrícia sugere que ela e Antenor tenham um filho. Wallace beija Dagmar. Griselda aceita o pedido de casamento de Guaracy. René beija Vanessa.

Letícia marca a data de seu casamento com Juan Guilherme. Crô flagra Baltazar olhando para sua janela. Pedro Jorge foge da casa de Celina. Paulo chega à casa de Esther para ajudá-la com Vitória. Marilda pede para trabalhar na casa de Griselda. René descobre que suas roupas foram rasgadas e procura Tereza Cristina.

Clique aqui para ver os resumos dos próximos capítulos de Fina Estampa.

Os capítulos de Fina Estampa são fornecidos pela Globo e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Fina Estampa e outras novelas.

© 2020 . | Proibida a reprodução