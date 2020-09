Resumo do capítulo de hoje, quinta-feira, 10 de setembro · .

Confira o resumo do próximo capítulo da reprise de Flor do Caribe, novela das seis da Globo, que vai ao ar hoje, quinta-feira (10):

Alberto promete a Ester que eles não vão embora do Caribe até descobrirem o que aconteceu com Cassiano. Chico não acredita nas boas intenções de Alberto. Alberto convence Ester a esperá-lo, enquanto vai à fazenda de Dom Rafael. Cassiano foge dos capangas de Dom Rafael e se esconde na igreja onde está Ester, que não percebe sua presença.

Doralice conta para Juliano que Hélio pediu um advogado a Dionísio para defender seu pai. Alberto entrega os diamantes verdadeiros para Dom Rafael e recebe a certidão de óbito de Cassiano. O delegado avisa a Ester e Alberto que Cassiano está morto. Ester avisa a Alberto que levará o corpo de Cassiano para o Brasil.

