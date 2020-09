Resumo do capítulo de hoje, quinta-feira, 10 de setembro · .

Confira o resumo do próximo capítulo da reprise de Fina Estampa, novela das nove da Globo, que vai ao ar hoje, quinta-feira (10):

René e Tereza Cristina trocam ofensas. Griselda pede a opinião de Guaracy sobre o pedido de Marilda. Danielle produz Enzo para seu ensaio fotográfico. Pedro Jorge implora que Danielle o tire da casa de Celina. Juan Guilherme e Vilma comentam sobre o clima entre Fábio e Carolina. Crô conta para Tereza Cristina que Marilda trabalhará na casa de Griselda.

Paredes ouve a vilã marcando um encontro com seu cúmplice. A loura misteriosa consegue avisar a Ferdinand que seu telefone está sendo rastreado. Baltazar se enfurece ao ver Pezão e Celeste conversando no restaurante. Tereza Cristina orienta Ferdinand a levar Griselda para o mesmo casebre onde ele prendeu Antenor.

Clique aqui para ver os resumos dos próximos capítulos de Fina Estampa.

Os capítulos de Fina Estampa são fornecidos pela Globo e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Fina Estampa e outras novelas.

© 2020 . | Proibida a reprodução